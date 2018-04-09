Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114605
ALTIN
173.785
DOLAR
4.0717
STERLİN
5.7346
EURO
4.9946
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI,...
Başkasının Kimliğine Büründü
Başkasının Kimliğine Büründü
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda...
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
HAVALİMANI'NDA 110 BİN TL'LİK VURGUN...
banner256

ÖZEL UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI

ÖZEL UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:28
ÖZEL UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI
banner238

ÖZEL UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI


Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için pistte ilerleyen özel uçağın patladıktan sonra duman çıkan lastiğini, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri söndürdü. 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gitmek için pistte ilerlemeye başladı.

Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisiyle patlayan lastikten duman çıktığını gören pilot, yolcuları indirerek durumu itfaiye ekiplerine buldurdu.

Olay yerine gelen DHMİ itfaiye ekipleri, duman çıkan lastiğe müdahale ederek söndürdü. İncelemede bulunan DHMİ yetkilileri, uçağın her iki lastiğinin patlağını belirledi.

Anahtar Kelimeler:
Lastik PatladıÖzel Uçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı
İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI
14. ULUSLARARASI BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ 11 NİSAN’DA BAŞLIYOR
14. ULUSLARARASI BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ 11 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…
Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…
MECLİS MÜŞAVİRLİĞİ TARTIŞTI, İKİ TASARIYA İVEDİLİK ALINDI
MECLİS MÜŞAVİRLİĞİ TARTIŞTI, İKİ TASARIYA İVEDİLİK ALINDI
Prof. Dr. Özgöker: KAÜ mezunları iş hayatına bir adım önde başlıyor
Prof. Dr. Özgöker: KAÜ mezunları iş hayatına bir adım önde başlıyor
TAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANAN FEHMİ GÜRDALLI GÖREVİNE BAŞLADI
TAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANAN FEHMİ GÜRDALLI GÖREVİNE BAŞLADI
HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI
HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
Başkasının Kimliğine Büründü
Başkasının Kimliğine Büründü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim