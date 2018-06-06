Özel Güvenlik Hizmeti Şirketlerinin 1 Temmuz’a Kadar Özel Güvenlik Komisyonu’na Başvurması Gerekiyor...

Özel güvenlik hizmeti veren şirket veya kendi güvenlik hizmetini kendi içinde sağlayan bankaların 1 Temmuz’a kadar İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunan Özel Güvenlik Komisyonu’na başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2017’da hayata geçen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’na göre, özel güvenlik hizmeti veren şirketler ve şirket bünyesinde kurulan güvenlik birimlerinin, 1 Temmuz 2018’e kadar yasanın öngördüğü koşullara kendilerini uydurmakla yükümlü olduğu ve bahse konu tarihe kadar da izin için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.
Başvuru formları bakanlığın resmi web sitesinden http://icisleri.gov.ct.tr/ indirilebilir.