Özel Güvenlik Hizmeti Şirketlerinin 1 Temmuz’a Kadar Özel Güvenlik Komisyonu’na Başvurması Gerekiyor...

Özel güvenlik hizmeti veren şirket veya kendi güvenlik hizmetini kendi içinde sağlayan bankaların 1 Temmuz’a kadar İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunan Özel Güvenlik Komisyonu’na başvuruda bulunması gerektiği duyuruldu.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2017’da hayata geçen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’na göre, özel güvenlik hizmeti veren şirketler ve şirket bünyesinde kurulan güvenlik birimlerinin, 1 Temmuz 2018’e kadar yasanın öngördüğü koşullara kendilerini uydurmakla yükümlü olduğu ve bahse konu tarihe kadar da izin için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.





Özel güvenlik hizmeti alma talebi, özel güvenlik faaliyet izni ve özel güvenlik birimi kurma izni için başvuruların Özel Güvenlik Birimi’ne yapılması gerektiği kaydedildi.Başvuru formları bakanlığın resmi web sitesinden http://icisleri.gov.ct.tr/ indirilebilir.