Özel Gereksinimli Gençler “Engelsiz Futbol Maçı” ve “uçurtma Şöleni”nde Eğlendi!

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa ve Güneşköy Rehabilitasyon Merkezleri’ndeki özel gereksinimli gençler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yeni bir organizasyonda buluştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından engelsiz yaşamı desteklemek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Atilla Topaloğlu Sahası’nda gerçekleşen maça, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve bakanlık bürokratları katıldı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarından oluşan takım, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören gençlerin oluşturduğu takım ile karşı karşıya geldi.

Maçta gençlerin oluşturduğu takım 4-1’lik skorla maçın galibi oldu.



Maçın ardından uçurtma şölenine geçildi. Uçurtmalarını uçuran gençler keyifli bir gün geçirdi.



