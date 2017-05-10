Özel Gereksinimli Gençler Başbakan Özgürgün’ü Ziyaret Etti

Girne, Güneşköy ve Gazimağusa 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinden özel gereksinimli gençler, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

ENGELLİLER HAFTASI NEDENİYLE GİRNE, GÜNEŞKÖY VE GAZİMAĞUSA 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ GENÇLER BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’Ü ZİYARET ETTİ

ÖZGÜRGÜN: “BU GENÇLERİN EĞİTİM ALMALARI, HAYATA SIKI SIKI SARILMALARI VE MUTLU OLMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

BAŞKURT: “GENÇLERİ KENDİ BECERİLERİYLE TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Girne, Güneşköy ve Gazimağusa 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinden özel gereksinimli gençler, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.

Kurum sorumluları ve eğitmenleriyle Başbakanlık’a gelen gençlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da eşlik etti.

BAŞKURT: “TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Görüşmede konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret ettiklerini belirtti.

Farkındalık yaratmak üzere bu hafta kapsamında çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştireceklerini söyleyen Başkurt, “Gençlerin kendi becerileriyle topluma kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “DEVLETE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile ve Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nden gençleri Başbakanlık’ta ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Özel gelişen bireylerin desteklenmesinin önemli olduğunu kaydeden Başbakan, devlete bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Bu konuda hassas olduklarını, ilgili bakanın da konuya aynı hassasiyetle yaklaştığını söyleyen Özgürgün, “Bu gençlerin eğitim almaları, hayata sıkı sıkı sarılmaları ve mutlu olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Gençler, Başbakan Hüseyin Özgürün’e kendi merkezlerinde yaptıkları el işlerini takdim ederken, Özgürgün de gençlere hediyeler verdi. Ziyarette anı fotoğrafı da çekildi.