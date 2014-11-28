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“Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Ve Cinsiyet Gelişimi” Semineri…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı ve Yakın Doğu Enstitüsü Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle “Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Cinsiyet Gelişimi”  konulu seminer gerçekleştirilecek.

“Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Ve Cinsiyet Gelişimi” Semineri…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı ve Yakın Doğu Enstitüsü Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle “Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Cinsiyet Gelişimi”  konulu seminer gerçekleştirilecek.

28 Kasım 2014 Cuma 14:31
“Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim Ve Cinsiyet Gelişimi” Semineri…
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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı ve Yakın Doğu Enstitüsü Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle “Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Cinsiyet Gelişimi”  konulu seminer gerçekleştirilecek.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer,  30 Kasım Pazar günü YDÜ Kütüphane’sinde saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında Doç.Dr. Ayten Düzkantar tarafından verilecek.
 
Doç. Dr. Ayten Düzkantar seminerde, “cinsel eğitim,  tacize karşı korunma, izinsiz fiziksel teması reddetme, kandırmayı bertaraf etme, cinsel kimliğini benimsetme, geçiş dönemi eğitimi, cinsel davranışların uygun forumlarının öğretimi” konularını irdeleyecek.

Seminere üniversite öğrencileri, öğretmenler, aileler ve cinsel gelişim ve cinsiyet eğitimiyle ilgili farkındalığını artırmak isteyen herkesin katılabileceği; katılmak isteyenlerin seminer günü kayıt yaptırma şansları olacağı belirtilerek, semire katılım ücretinin 50 TL olarak belirlenmiş olup, seminerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verileceği kaydedildi.

Seminerle ilgili detaylı bilgi www.neu.edu.tr adresinden alınabilir.

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