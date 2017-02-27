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27 Şubat 2017 Pazartesi 13:08

Özel Gereksinimli Bireyleri Engelleyenleri Anlatan Oyun Prömiyerini Gerçekleştirdi

Özel Gereksinimli Bireyleri Engelleyenleri Anlatan Oyun Prömiyerini Gerçekleştirdi
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LBT YETİŞKİNLER ATÖLYESİ’NİN HAZIRLADIĞI “KARATAHTA” SAHNEDE

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu(LBT) Yetişkinler Atölyesi’nin hazırladığı karamizah türündeki “Karatahta” adlı tiyatro oyunu dün gece prömiyerini gerçekleştirdi.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile KTOÖD’ün (Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği) işbirliğinde ve KKTC Telsim’in katkılarıyla LBT salonunda ilk kez seyirciyle buluşan tek perdelik oyun seyirciyle buluştu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı , KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı  Fevzi Tanpınar ve bazı LTB Meclis Üyeleri’nin de izlediği oyun sonrasında KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, dernek adına yönetmen Cem Aykut’a, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a, Cem Aykut ile birlikte oyunu yazan Orkun Bozkurt ve Aysan Cezarlı’ya ile LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve oyunun sanat yönetmeni Kıymet Karabiber’e teşekkür plaketi takdim etti.

Oyun sonrasında ise KTOÖD Onursal Başkanı Mustafa Çelik’in doğum günü anısına ailesi ve sevenleriyle kuliste doğum günü pastası kesildi.

AYKUT

Yönetmen Cem Aykut, oyun ile seyirciye olanı göstererek, olması gerekeni anlattıklarını kaydetti.

Aykut, “Bu saatten sonra daha özgür, daha demokratik, daha insanların eşit yaşadığı bir devrim yaratmak sizin elinizde ya da değil.Gelip izleyen herkese teşekkürler.” dedi.

KİBRİT

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, ülkede engelli olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını, her gün yaşanılan engellerle engelli arkadaşlarının adeta yok sayılarak onları evlerine kapatıldığını söyledi.

Kibrit; “Bu oyunu KTOÖD Onursal Başkanı  Mustafa Çelik’in doğumgününde ilk kez sahnelemek istedik. Onun gösterdiği yolda ilerlemeye devam” dedi.

KARABİBER

Sanat yönetmeni Kıymet Karabiber de, herkesten daha çok heyecanlı olduğunu söyleyerek 38 kişilik ekibin bu kadar geceli gündüzlü azimle çalışarak işlerinden, ailelerinden arda kalan zamanda sahnede bir şeyler anlatmaya çalışmasının kendisini inanılmaz mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti.

Karabiber: “Eminim bu ekip çok yol alacak ve çok oyun sahneleyecek” dedi.

TANPINAR

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, oyunun sözün bittiği yer olduğunu söyleyerek çıkarılması gereken dersleri çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tanpınar: “Hepimiz insan olmalıyız ve sıfır maliyetle işler yapmaya çalışmalıyız. Biz şirket olarak elimiden geleni yapıyoruz ve destek olayı da sürdüreceğiz” dedi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, geçtiğimiz yıl “Tekerlek İzleri”nde kara mizah izlediklerini, bu yıl da aslında kara mizahın kara tahtaya taşındığını gördüklerini söyledi.

Başkan Harmancı, çok güçlü mesajlar içeren bir oyunun daha Lefkoşa Belediye Tiyatrosu bünyesinde hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyununu sahneleyen ekibe, destek verenlere ve bu yolu hep birlikte yürüyenlere teşekkür etti.

Başkan Harmancı konuşmasını devamında göreve geldiğinde engelli tuvaletinin depo olarak kullanıldığı bir belediye ile karşılaştığını ve ne mutlu ki özel gereksinimli bireyler için bu yerleri tek tek olması gerektiği koşullara getirmeye başladıklarını ifade etti.

Harmancı; “Bu bir zihinsel evrim sürecidir. Bu sürecin herhangi bir noktasında katkıda bulunabilmek ve insan olabilmek çok önemli” şeklinde konuştu.

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