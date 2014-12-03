Özel Gereksinimli Bireyler için ne istiyoruz ?

KTÖS'ün Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basına yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerimiz için eğitim hakkı olmazsa olmazımızdır. Fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ve özel ders öğretmenine ihtiyacları olduğunu belirtti. Dünya Engelliler Günü, yeryüzünün dört bir yanında hakları için mücadele eden özel gereksinimli bireyleri anmak ve kazanılmış haklarını toplum bilincine çıkarmak amacıyla, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 5 Mart 1993 tarihinde alınan karar ile 3 Aralık gününü, özel gereksinimli bireyler konusundaki toplumsal bilincin artırılması ve özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan etmiştir.

Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Özel gereksinimli bireylerin kimseye muhtaç olmadan, kendilerine yeter koşullar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı hayat sürmelerinin devlet ve toplum olarak en büyük amaç olmasını ve bu amaç doğrultusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Çıkarılması gerekliliği her gün biraz daha çok hissedilen ‘’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın’’ özel gereksinimli bireylere haklarının verilmesi, okul ve yaşam standartlarının geliştirilmesi ve hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir adım atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yasa’nın eksikliğinden kaynaklanan birçok sorunla baş etmek zorunda olan özel gereksinimi bireylerimiz temel haklarının ihlali ve toplumsal bilincin yanlışlığından dolayı eğitim, iş ve üretim alanlarından uzak tutulmaktadırlar. Çıkarılacak ‘’Eğitim Yasası’’ ile daha iyi imkanlara kavuşacak, erken tanı ile hayat kolaylaştırılacak ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda da hakları olan hizmetleri almaları kolaylaşacaktır.

Sanatta, sporda, iş hayatında birçok özel gereksinimli bireylerin fırsat ve imkan verildiğinde neleri yapabileceklerini, gurur duyulacak başarılara imza atabileceklerini göstermişlerdir. Böylesi başarıları, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden- spora, sanattan- siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek zorundayız. Yasa taslağına http://www.ktos.org’den ulaşabilirsiniz.

Özel gereksinimli bireylerimiz için eğitim hakkı olmazsa olmazımızdır. Fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ve özel ders öğretmenine ihtiyacımız vardır. Özel gereksinimli bireylerin erken tanı ile birlikte yaşam boyu eğitim alma hakkı kamusal eğitimdeki düzenlemelerle güvence altına alınmalı, özel eğitime gereksinimli bireyler, eğitimi para ile alınıp satılan bir mala dönüştüren özel kurumlarının insafından kurtarılmalıdır.

1995’den beri TC’den görevli gelen özel eğitim öğretmenleri ile özel eğitim alanındaki öğretmen eksikliği giderilmeye çalışılmış ama buna rağmen eksiklikler giderilememiştir. 2013 yılından itibaren ülkemizdeki üniversiteler özel eğitim alanından öğretmen mezun etmeye başlamışlardır. Dolayısı ile bu tarihten itibaren ülkemize TC’den gönderilen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine ihtiyacımız kalmamıştır. Adamızın kuzeyinde yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni olmasına rağmen, yanlış istihdam politikaları ile özel eğitim öğretmenleri işsizlikle karşı karşıya kalmışlardır. 25/1985 Öğretmenler Yasası’nda 9, 10, 10A (2) ve 17. Maddeleri uyarınca özel eğitim öğretmeleri artık Kıbrıslı Türkler arasından karşılanmalıdır.

Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmelidir.

NE İSTİYORUZ?

1- Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim;

2- Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulmasını;

3- Özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını;

4- Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini;

5- Erken tanı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini;

6- Özel gereksinimli bireylerin ailelerine ücretsiz eğitim desteği sağlanmasını;

7- Özel gereksinimli bireylerin yetenekleri ölçüsünde istihdamı;

8- Türkiye’den gelecek olan özel eğitim öğretmenlerinin emeğine artık ihtiyacımız kalmamıştır. Bu anlamda Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun, “Nitelikli öğretmen nitelikli eğitim” ilkesi özel eğitim öğretmenlerinin KHK tarafından istihdamı;

9- Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini;

10- ’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesini;

11- Özel gereksinimli bireylere hizmet götüren kamu, sendika ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini İSTİYORUZ.