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30 Kasım 2017 Perşembe 07:19

Özel araçların ücretli veya ücretsiz sürekli yolcu taşıması yasaklanıyor

Özel araçların ücretli veya ücretsiz sürekli yolcu taşıması yasaklanıyor
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Özel araçların ücretli veya ücretsiz sürekli yolcu taşıması yasaklanıyor

Özel araçların, ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımasını yasaklamak amacıyla yasal düzenlemeye gidiliyor.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Değişiklik Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’nin 27 Kasım tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili gerçek ve tüzel kişiler, 20 gün içinde görüşlerini Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak iletebilecek.

Genel gerekçesinde, tasarının “Özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılmasını yasaklamak” amacıyla hazırlandığı belirtiliyor.

Esas yasanın 12’nci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin “Özel araçların ücretli veya ücretsiz olarak sürekli yolcu taşımak için herhangi bir kişi tarafından yollarda kullanılması yasaktır. Hiç kimse motorlu özel aracının başka bir kimse tarafından bu amaçla kullanılmasına izin vermez” şeklinde düzenlenmesi öngörülüyor.

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