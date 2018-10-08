Özdemirağ: “Uyuşturucu Ve Bağımlılık Tüm Dünyayı Etkilediği Gibi Bizim Ülkemizi De Tehdit Eden Unsurlardan Biri”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, uyuşturucu ve bağımlılığın tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de tehdit eden unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Özdemirağ, yaptığı yazılı açıklamada sağlıklı gelecekler yetiştirebilmek için eğitimin şart olduğunu belirterek, “Mutlu aileler, mutlulukla sarf edilen emek ile mutlu toplumlar oluşur” ifadelerini kullandı.



KAMU-SEN’in üyelerine yönelik eğitim seminerleri panelleri düzleyerek üyelerini bilgilendirdiğine işaret eden Özdemirağ, şunları kaydetti:

“Sendikamız daha önceki dönemlerde, ‘Alkol ve Madde Bağımlılığının Aile İçi Şiddeti Etkiler Panelini’ Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki büyük şehrimizde, ‘Benim Çocuğum Yapmaz’ başlıklı eğitimi de farklı günlerde interaktif şekilde gerçekleştirmiştir. KAMUSEN bu yöndeki duyarlılığını göstermiş ve göstermeğe de devam edeceğini gururla söylüyoruz. Ailelerin bu yönde eğitim almaları toplum içinde büyük önem arz etmektedir. Hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen zararlı maddelerin ve alışkanlıkların karşısında durmaya ve bunlarla mücadele etmek için Başbakanlığa Bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna her türlü katkıyı koymaya hazırız”