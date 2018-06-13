Özçınar,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı Ziyaret Etti!

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Güzelyurt Belediyesi başkan adayı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis üyeleri,Mevlevi, Zümrütköy ve Akçay’ı ziyaret etti.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, Özçınar köy ziyaretlerinde, gençlerin bölgeden kaçmalarını önlemeye yönelik hazırlanan Sosyal Konut projesini,kırsal bölgelerde de uygulama planlarının bulunduğunu söyledi.



Güzelyurt Belediyesi’ne yapılan katkı payının artırılması gerektiğini, yapılacak yeni sayımla birlikte artacak katkı payının köylere daha fazla yatırım yapmaya olanak sağlayacağını ifade eden Özçınar,

altyapı ve kaldırım çalışmalarını kırsal kesimde de bütçe doğrultusunda yapmayı öngördüklerini ifade etti.



Güzelyurt’a bağlı tüm köylerdeki büst ve heykellerin yenileneceğini söyleyen Özçınar, köy girişlerindeki çemberler için de yeni düzenlemelere gidileceği kaydetti.ÜNİVERSİTELER ZİYARET EDİLDİÖzçınar, Belediye Meclisi adayları ile birlikte, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nüde ziyaret etti. Özçınar üniversitelerdeöğrenci sayısının artmasıyla, bölge ekonomisinin daha iyi bir duruma geleceğine inandığını, Güzelyurt Belediyesi olarak üniversitelerin kent halkıyla buluşması için imkanlar doğrultusunda katkı verdiğini belirtti.