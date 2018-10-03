Özçınar’ın “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” Mesajı



“HER CANLININ YAŞAMA HAKKININ OLDUĞU BİLİNCİ ARTIYOR”



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Hayvanlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu, doğadaki tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşaması umuduyla, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.



Özçınar mesajında her canlının yaşama hakkının olduğu bilincinin, ülkede her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyduklarını ancak hayvanlara yönelik şiddet haberleri ile de sık sık karşılaşıldığını belirtti.



“Hayvanseverler ve yerel yönetimlerin çabaları ile kazandırılan bilinç sayesinde sokak hayvanlarına yönelik bakış açısında da daha önceki yıllara göre bir iyileşme görmek memnuniyet vericidir” diyen Özçınar, doğanın dengesinin korumasında hayvanların da rolü bulunduğunu, bu bilinçle hareket edip, çocukları da bu bilinçle yetiştirmek gerektiğini belirtti.



