Özçınar, Uclg-mewa Yönetim Kurulu Ve Konsey Ortak Toplantısı’na Katılıyor

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi’ne katılacak.Birlikten yapılan açıklamaya göre, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.Yönetim Kurulu ve Ortaklık Konseyi’nde yer alan KTBB Başkanı Özçınar’a, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve KTBB Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Merih Beydola da eşlik edecek.UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda, Beyarmudu Belediyesi’nin üyelik başvurusu da görüşülecek.UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda görüşülmek üzere belirlenen taslak gündem çerçevesinde; UCLG-MEWA’nın 2018 yılı çalışma dönemi değerlendirilecek. Ayrıca üyelerin katkılarıyla 2019 yılının faaliyetleri belirlenecek.Zirve boyunca; Akıllı Ulaşım, Ulaşım Finansmanı, Yönetişim ve İşletme ve Çevre Dostu Ulaşım gibi çeşitli konular işlenecek. Zirveye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.Toplantı sırasında ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanları’na özel bir oturum da düzenlenecek.Zirve sonunda ise UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi Başkanı İETT tarafından MEWA Bölgesi özelinde yürütülen Toplu Taşıma Mükemmellik Endeksi (TUM-Endeks) çalışmasının sonuçları katılımcılarla paylaşılacak.

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