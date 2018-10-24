Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.KTBB’den yapılan açıklamaya göre Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde yapıldı.KKTC’nin KTBB...



Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC’nin KTBB Başkanı Özçınar tarafından temsil edildiği toplantıda, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kazakistan ve Makedonya da yer aldı.

Faaliyetler, destek verilen konular ve işbirliklerinin karara bağlandığı toplantıda, Aralık ayında Azerbaycan, Ocak ayında ise Bosna Hersek’in ziyaret edilmesine de karar verildi.

Toplantıda geçmiş 3 ay faaliyetleri ve gelecek 3 ay programı da onaylandı.

Bir sonraki toplantı Ocak ayında Ümraniye’de yapılacak.

(GÖZ/HÖ) FOTOĞRAFLI





