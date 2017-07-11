Özçınar’dan Polis Müdürüne Teşekkür Ziyareti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 40. Güzelyurt Portakal Festivali süresince polis teşkilatının can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlaması nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Lefkoşa, 11 Temmuz 17 (.): Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 40. Güzelyurt Portakal Festivali süresince polis teşkilatının can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlaması nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, festival süresince olumsuz bir durum yaşanmaması ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşmalarında katkılarından ötürü Efendi’ye teşekkür etti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün Güzelyurt Portakal Festivali’nin güvenli bir şekilde geçmesinde büyük yardımları olduğunu belirten Özçınar, Eybil Efendi’ye plaket verdi.

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