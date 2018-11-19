Özçınar’dan Çocuk Hakları Günü Mesajı…

“GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK BİZ BÜYÜKLERİN SORUMLULUĞUNDADIR”



Lefkoşa, 19 Kasım 18 :Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, çocuk haklarına yönelik çok ciddi tehdit ve saldırılar yaşandığını, dünyanın da buna sessiz kaldığını bildirdi.



Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Özçınar, çocukların eğitim, sağlık, beslenme gibi ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması, rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri, suça veya kötü alışkanlıklara yönelmemeleri için imzalanan "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne rağmen, savunmasız çocukların emek sömürüsüne maruz kaldığını, savaşlarda öldürüldüğünü ve katliamlara kurban gittiğini kaydetti.



KKTC’de de çocuklarla ilgili üzücü bazı olaylar ve derinden sarsıcı şiddet ve istismar haberleri ile karşılaşıldığına dikkat çeken Özçınar, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, biz büyüklerin sorumluluğundadır.” ifadelerini kullandı.



Çocuk haklarına yönelik farkındalığın artırılması için sürdürülen çalışmaların devam etmesi gerektiğini de belirten Özçınar, herkesin görevinin elinden gelenin en iyisi için çabalamak olduğunu belirtti.



Özçınar, mesajında, “Çocuklarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirip, daha güzel bir dünya sunmak için gerçekten çalıştığımızı göstermemiz, kendine güvenen nesiller yetiştirmemize de olanak sağlayacaktır. Bu özel gün vesilesiyle tüm çocuklarımıza sevgilerimi ileterek ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerine yer verdi.



(RU/YIL)





