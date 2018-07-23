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Özçınar, TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Özçınar, TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
Özçınar, TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
 

Toplantı Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC, Kırgızistan, Makedonya ve Tataristan’dan yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile, Düzce Belediyesi evsahipliğinde Akçakoca’da yapıldı.


TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığındaki toplantıya, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kırgızistan Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Bahtiyar Saliyev, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tağıyev, Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Makedonya Ohri Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Georgieski, Tataristan Nijnekamsk Belediyesi Başkan Yardımcıları Lenar Ahmetov ve Radmir Belyayev, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan İstanbul Temsilciliğinden Albert Yalishev ve Akçakoca (Düzce) Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, toplantının başlangıcında, 2012-2018 yılları arasında TDBB Yönetim ve Yürütme Kurulu’nda yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür plaketi ve Kırgızistan Yerel Yönetim Bakanlığı’nca TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na takdir madalyası takdim edildi. Daha sonra, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 18 Nisan 2018 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesiyle toplantı devam etti.
Bu çerçevede, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından, 23-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “10. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması”na Birliğimiz tarafından destek verilmesine, TDBB koordinasyonunda 29 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek heyetinin Azerbaycan’a gerçekleştireceği ziyaret programına Birliğimizi temsilen katılım sağlanmasına, Makedonya Ohrid Belediyesi tarafından talep edilen 1 adet itfaiye aracının Birliğimiz ve kardeş şehirler işbirliğinde alınmasına, Bosna Hersek Doboj-İstok Belediyesi tarafından talep edilen 1 adet itfaiye aracının, Birliğimiz ve kardeş şehirler işbirliğinde alınmasına, Bosna Hersek’in Bihaç ilçesinde yapılması planlanan “Bihaç Şehitler Anıtı” projesine Birliğimiz ve Birlik üyelerimiz tarafından destek verilmesine, Birliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi (Kırgızistan) işbirliğinde gerçekleştirilecek “Atatürk Parkı Yenileme Projesi” için Kırgız ve Türk mimarların ortak çalışma yürütmesine, Moğolistan Dornogobi Valiliği ve Sainshand Belediyesi heyetine yönelik 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bilgi ve tecrübe paylaşım programının, kardeş şehri Düzce Belediyesi işbirliğinde düzenlenmesine, 2018 yılı içerisinde TDBB’ye yeni üye olan Filistin’li Belediyelere yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programı düzenlenmesine, 20-22 Eylül 2018 tarihleri arasında Tataristan’da gerçekleştirilecek “Doğumunun 200. Yılında Tatar Tarihçi Şehabeddin Mercani” toplantısına Birliğimizi temsilen katılım sağlanmasına, Çin Uluslararası Kardeş Şehirler Birliği tarafından, 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında, Çin’in Wuhan şehrinde gerçekleştirilecek olan “2018 Çin Uluslararası Kardeş Şehirler Konferansı”na Birliğimizi temsilen katılım sağlanmasına, Safranbolu Belediyesi tarafından, 06-08 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali”ne Birliğimiz tarafından destek verilmesine, Srebrenitsa Belediyesi tarafından, Bosna Hersek’te düzenlenen “Srebrenitsa Katliamının 23. Yıldönümü Anma Programı”na Birliğimiz tarafından maddi destek verilmesine, Balaken (Azerbaycan) Belediyesi ile Kartepe (Kocaeli) Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için gerekli çalışmaların yürütülmesine, Yunusemre Belediyesi tarafından, 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirecek “III. Yuntdağı Yağlı Güreşleri” etkinliğine Birliğimiz tarafından destek verilmesine, karar verildi.

YENİ ÜYELER

Toplantıda ayrıca, Orhaneli (Bursa), Karesi (Balıkesir), Zavidovici (Bosna Hersek), Banovici (Bosna Hersek), Tsenkher (Moğolistan), Batnorov (Moğolistan), Bor-Undur (Moğolistan) Belediyelerinin TDBB’ye üyelik talepleri kabul edildi. Toplantı günün anısına karşılık hediyeleşme ve aile fotoğrafı çekimi ile tamamlandı. Toplantı sonrası belediye başkanları, Düzce’nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 11:16
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