Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Bilmeden teslim oldu
BİLMEDEN TESLİM OLDU
Rehman 3 gün tutuklu kalacak
REHMAN 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Pasaport kimin bilinmiyor
PASAPORT KİMİN BİLİNMİYOR
banner256
Flaş Haber
Bilmeden teslim oldu
Kapat

Özçınar: ''Sosyal konut yapacağız.. Sözümüzdür..''

Güzelyurt Belediye Başkanı UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yapacağı projelerini açıklamaya devam ediyor...

Özçınar: ''Sosyal konut yapacağız.. Sözümüzdür..''

Güzelyurt Belediye Başkanı UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yapacağı projelerini açıklamaya devam ediyor...

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
Özçınar: ''Sosyal konut yapacağız.. Sözümüzdür..''

ÖZÇINAR İKİNCİ BÜYÜK PROJESİNİ AÇIKLADI: “SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ... SÖZÜMÜZDÜR...”

Güzelyurt Belediye Başkanı UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, yeni dönemde yapacağı projelerini açıklamaya devam ediyor...

Özçınar, katıldığı bir programda projelerini anlattı, önemli mesajlar verdi.

Mahmut Özçınar, “ Bugüne kadar yaptıklarıma ve yapacaklarıma bakarak kendimi aday olma zorunluluğunda hissediyorum. Devam eden projelerimiz var. Yarım kalmış bir kent göstermek istemem. Onun heyecanını yaşıyorum. Birikim ve deneyimim de beni zorunlu hissettiriyor” dedi...

Özçınar, yerel yönetimler reformuna, merkezi hükümet yanında, deneyimli yerel yöneticilerin de mutlaka katkı koyması gerektiğini belirterek “ Eğer reform yapılacaksa deneyimli başkanlara ihtiyaç var. Populist yaklaşımla reform yapamayız” diye konuştu

banner277
Belediyelerin azaltılması ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Özçınar, “Bu konu, Avrupa Konseyi toplantılarında da karşımıza çıkıyor. Sayı azaltılacaksa referanduma gitmeliyiz. Halka sormalıyız. İnsanların nereye bağlanacağını kendisine sormalısınız” yanıtı verdi.

Özçınar, sayıdan çok sürdürülebilirliğin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Belediyelerde kurumsallaşmayı kalıcı hale getirmek gerektiğini kaydeden Özçınar, su ve çöp yönetiminin tek elden olması halinde belediyelere ekonomik açıdan ucuzlama getireceğini anlattı.

“Güzelyurt Sahil Projesi ile Güzelyurt Körfezi'nin önümüzdeki dönemde değerinin artacağına işaret eden Özçınar, altyapı ve imar yapıları açısından kenti buna hazır etmeleri gerektiğini vurguladı.

Özçınar, “ Büyük projelerden bahsediyoruz. Geniş bir vizyondan söz ediyoruz... İşte bu birikimim ve deneyimimle, sesimizin devlete ulaşması için tekrar adayım. Güzelyurttan öte ben ülkemi seviyorum” dedi.

Mahmut Özçınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Güzelyurt'ta uzun süredir görevde olmamız aslında bir şans. Genel sorunları biliyoruz. Kanalizasyon sorunu Merkez ve Bostancı'da bitti. Yağmur direnaj sistemi tamamen bitti. Çöpün Güngör'e transfer aracı ile taşınması... Bunlar sadece bir kaçı... Yeni dönemde, daha da çalışacağız. Güzelyurtumuzu gelecek kuşaklara sorunsuz devredeceğiz. Güzelyurt’ta benim yaptıklarım ve yapacaklarım var. Yarım kalmış bir kent bırakmak istemiyorum. Güzelyurt'u daha da sahiplenme adına, yeni projelerimizi de hazırladık. Bölgenin daha da gelişmesi ve gençlerimizi bölgemizde tutma adına Toplu Konut Projesi'ni hayata geçireceğiz. Proje hazırdır. İhaleye çıkabilecek noktadadır. İlgili yasada düzenleme bir önceki hükümet döneminde, Bakanlar Kurulu'ndan meclise gelmişti. Eğer meclisten geçerse, proje hazırdır. İhaleye girebilecek noktadadır. Hükümet bu konuda tüm belediyelerin önününü açmak zorundadır. Eğer bu olmazsa, belediye şirketimiz ile toplu konut projelerine gireceğiz. Vatandaşımıza daha ucuz konut sağlayacağız... Bu bir vaadir. Bu sözümüzdür

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman, Amatör Kadın Futbol Takımlarının Maçını İzledi
Başbakan Erhürman, Amatör Kadın Futbol Takımlarının Maçını İzledi
Karaman, Gigem’i Ziyaret Etti
Karaman, Gigem’i Ziyaret Etti
Civisilli Gençlerle Buluştu
Civisilli Gençlerle Buluştu
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak
KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı
“Hayat Çocuklar İle Renkli“ projesi sürüyor
“Hayat Çocuklar İle Renkli“ projesi sürüyor
"Özersay: “İmkan verilen Bütün Uluslararası Platformlarda varlık Göstereceğiz”
"Özersay: “İmkan verilen Bütün Uluslararası Platformlarda varlık Göstereceğiz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim