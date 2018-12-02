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Özçınar: “Sıkıntıları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak herkesin görevi”

Özçınar: “Sıkıntıları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak herkesin görevi”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Özçınar: “Sıkıntıları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak herkesin görevi”

BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI ÖZÇINAR: “SIKINTILARI EN AZA İNDİRMEK VEYA ORTADAN KALDIRMAK HERKESİN GÖREVİ”

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, engellilerin karşılaştığı sıkıntıların kaldırılmasında herkese görev düştüğünü söyledi.

Mahmut Özçınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, engellilerin karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek veya ortadan kaldırmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Hükümet, yerel yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalarını iş birliği içerisinde, planlı bir şekilde yürütmekte olduğunu belirten Özçınar, engelli bireylerin karşılaştıkları sıkıntıların içselleştirilip bilinçli hareket edilmesinin engellilerin yaşam standardının yükseltilmesine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.
 

Son Güncelleme: 02.12.2018 16:25
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