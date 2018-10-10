Özçınar, ODTÜ Öğrencilerine Güzelyurt’un İmar Planını Anlattı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt-Lefke araştırma ve planlama gezisi için ülkeye gelen ODTÜ Ankara Yerleşkesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencilerine Güzelyurt’un imar durumu ve Güzelyurt Belediyesi’nin yaptığı projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,Özçınar ODTÜ Kuzey Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Güzelyurt’taki imar planını anlatıp, Güzelyurt Belediyesi’nin imar açısından bölgeyi büyük oranda kontrol ettiklerine vurgu yaptı.

Özçınar, altyapısı olmayan bölgelerin yerleşime açılmasında büyük sıkıntılar yaşandığını yol, su ve kaldırım gibi hizmetlerin götürülmesinde gecikme olduğu gibi maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Gençlere alt yapı olmadan arsa dağıtılmaması gerektiğini savunan Özçınar, imar sürecinin daha planlı ilerleyebilmesi için öngördüğü fikirleri öğrencilerle paylaştı.

ALT YAPIDA BÜYÜK MESAFELER KAYDETTİK

1974 sonrası kaldırımı ve alt yapısı olmayan bir bölge olan Güzelyurt’ta Belediye olarak birçok yatırım yapıldığını kaydeden Özçınar, yağmur suyu-drenaj ve su şebekesinin %90’nın yenilendiğini 2012 yılında kanalizasyon projesinin hayata geçtiğini anlattı.

2018-2022 dönemini kapsayan projeleri de anlatan Özçınar, Kanalizasyon suyunun tarımda kullanılmasına yönelik gerçekleşecek projeyle 800 dönüm tarım alanının sulanacağını ve yine yapımı etaplar halinde devam eden Kent Park, yeni Açık Pazar, yeni Belediye Bina Yapımı gibi projelerin devam ettiğini söyledi.

Özçınar, gerçekleşmesini en çok istediği projelerden bir olan Yayla Sahil Düzenleme Projesi için gerekli müracaatların yapıldığını belirtti.

63 öğrenci, 9 öğretim üyesinden oluşan ODTÜ Ankara yerleşkesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü daha sonra Güzelyurt Festival Alanı, Amfi Tiyatro, Kent Park, Açık Pazar, AKM, Güzelyurt Arkeoloji Müzesi, Kitap Kafe ve Kültür Merkezi’ni yerinde görerek incelemelerde bulundu.