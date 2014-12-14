Özçınar: “Güzelyurt ‘un Gelişebilmesi İçin Yatırıma İhtiyacı Var”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt ‘un gelişebilmesi için yatırıma ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Özçınar, Güzelyurt’ta bir eczane açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin bölgelerine yatırım yapmalarıyla geleceğe umutla baktığını belirterek, tüm Güzelyurt halkının yeni yatırımlara destek olmasını istedi.

Güzelyurt Milletvekili Kemal Dürüst’ün de aynı açılışta, bölgeye yapılan yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.