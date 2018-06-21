Özçınar, Güneşköy ve Aydınköy’ü ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP başkan adayı Mahmut Özçınar, Belediye Meclisi adayları ile Güneşköy ve Aydınköy’ü ziyaret etti.



Seçim Ofisinden verilen bilgiye göre Özçınar ziyaretlerinde,yeni dönem için daha önceki yatırımları tamamlayıcı projeler ürettiklerini söyledi.



Özçınar, engelli dostu bir anlayışla kent genelinde yatırımlar yaptıklarını, yeni yaşam alanları kazandırdıklarını, 400 dönümlük bir araziye kurulan Kent Park projesi ve Bostancı Meydan Düzenleme projesinin bunların bazıları olduğunu kaydetti.





Arıtma tesisinden çıkacak suyun tarımsal üretime sunacak projenin ihale aşamasında olduğunu kaydeden Özçınar, bu proje sayesinde gerek narenciye, gerekse tarım sektöründe uğraşan üreticilerin daha verimli ve daha kaliteli ürün üreteceğini söyledi.Yıllardır genç nüfusun iç göç verdiğini ve bunu önlemek için sosyal konut projesini hazırladıklarını belirten Özçınar, yeni dönemde bu projeyi hem kentte hem de kırsal kesimde hayata geçireceklerini vurguladı.Güzelyurt Belediyesi’nin sosyal sorumluluklarını da yerine getiren bir belediye olduğunu ifade eden Özçınar, Sosyal Hizmet Birimi’nin yılın 12 ayı sağlık, sosyal ve kültür yönünden hizmet verdiğini belirtti.