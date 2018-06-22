banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95807
ALTIN
191.530
DOLAR
4.6872
STERLİN
6.2284
EURO
5.4513
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Özçınar: “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var… Yeni dönemde çalışmaya hazırız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt adayları dün akşam Yayla, Kalkanlı ve Yuvacık’ı ziyaret ederek vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.

Özçınar: “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var… Yeni dönemde çalışmaya hazırız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt adayları dün akşam Yayla, Kalkanlı ve Yuvacık’ı ziyaret ederek vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:03
Özçınar: “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var… Yeni dönemde çalışmaya hazırız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt adayları dün akşam Yayla, Kalkanlı ve Yuvacık’ı ziyaret ederek vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi.
Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Özçınar,  kentte kalıcı ve uzun vadeli yatırımlara imza attıklarını söyleyerek, “Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var” dedi.
Özçınar halkın hak ettiği hizmeti alabilmesi ve hak ettiği kentte yaşayabilmesi için yeni dönemde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Altyapı sorunlarının büyük bölümünü çözmenin, gelişmiş ve modern araç parkı ve insan odaklı kurum yaratmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Özçınar, yeni dönem projelerini anlattı.

SOSYAL KONUT PROJESİ
Göçü önlemek için sosyal konut projesini hazırladıklarını kaydeden Özçınar, üç artı bir oda özellikli 105 metrekare büyüklüğünde daireler için gerekli arazi taleplerini yaptıklarını, projenin hem kent merkezinde hem de köylerde hayat bulacağını söyledi.

ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ
Güzelyurt Belediyesi merkez binası tamamlandıktan sonra mevcut binanın Çok Amaçlı Kültür ve Aktivite Merkezi’ne dönüştürüleceğini kaydeden Özçınar, burasının sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kültür derneklerinin hizmetine sunulacağını söyledi.

KATLI OTOPARK

banner277
Özçınar, “kentte otopark sorununu tamamen bitirecek, yap-işlet-devret modeliyle çalıştırılacak” otoparkın Şehit Münür Dilaver Sokak’taki mevcut otopark alanına inşa edileceğini söyledi.

KENT PARK
4 buçuk kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yollarını kapsayacak projenin etaplar halinde devam ettiğini ifade eden Özçınar, beşinci etap ihalesinin sürmekte olduğu, açık pazar ve oluşturulacak meydanla kentin yeni bir yaşam alanına sahip olacağını da kaydetti.

SAHİL DÜZENLEME PROJESİ
Mülkiyet sorunu nedeniyle Yayla köyünde geciken sahil projesinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Özçınar, projenin hazırlanıp öngörülen arazinin belediyeye tahsisi için müracaatların yapıldığını söyledi.
Özçınar, projenin öncelikle bisikletle yürüyüş yollarını kapsayan kaldırım ve sahile giden yol etabına hemen başlanacağını anlattı.

ATIK SU ARITMA TESİSİ VE ARITILAN SUYUN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIM
Arıtma tesisine ikinci ünitenin ilave edileceğini, arıtılan suyun depolanacağı, 100 bin metre küplük dev gölet inşa edilecek 7 bin 500 Euro’luk projenin ihalede olduğunu aktaran Özçınar, arıtılacak geri dönüşüm suyuyla bin dönüm narenciye bahçesinin sulanacağını söyledi.
Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayları köy gezilerini tamamladıktan sonra Güzelyurt Havuzlu Park’ta UBP Güzelyurt İlçesi tarafından düzenlenen “Biriz, Birlikteyiz Dayanışma Yemeğine” katıldı.

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu
Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim