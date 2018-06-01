"Özçınar Bostancı'da Projelerini Paylaştı"



ÖZÇINAR, BOSTANCI’DA PROJELERİNİ HALK İLE PAYLAŞTI



Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, ekibiyle birlikte Bostancı’da projelerini halk ile paylaştı.

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve milletvekilleri Ali Pilli, Faiz Sucuoğlu, Özdemir Berova, Hasan Taçoy ile Olgun Amcaoğlu da ziyarete katılarak destek belirtti.

Özçınar, görev süresince yapmış olduğu çalışmaları ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatarak yeni nesillere güzel bir kent bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Görev süresi boyunca kent genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını, Güzelyurt’un kanalizasyon ağına bağlandığını, kent kültür hayatına bir çok eserin kazandırıldığını işaret eden Özçınar, yeni hedeflerini anlattı.

BOSTANCI YENİ ÇEHREYE KAVUŞACAK

Bostancı’ya yapılmakta olan yeni caminin tamamlandığını, şu anda çevre düzenlemesine geçildiğini kaydeden Özçınar, bu kapsamda oyun parkı, açık alan fitness grubu gibi unsurların yer alacağını belirtti.



“BOSTANCI ŞUBE BİNASI İNŞA EDİLECEK”Projeleri kapsamında köylerde belediye hizmet binaları inşa edilmeye başlanacağını kaydederek, bunun ilk örneğini Kalkanlı’da gerçekleştirdiklerini söyleyen Özçınar, Kalkanlı’da 12 Nisan tarihinde hizmete giren Hizmet Binası’nda vatandaşların ihtiyaç duydukları tüm işlemleri gerçekleştirebileceğini anlattı.“BOSTANCI’YA RİNG HATTI KURULUYOR”Güzelyurt-Bostancı arasında 4 HaziranPazartesi gününden itibaren ring hattı kurulacağını belirten Özçınar, güzergahın Bostancı-Güzelyurt-Güzelyurt Sağlık Merkezi olacağını, seferlerin 07.00’debaşlayacağını ve19.00’a kadar beş sefer yapılacağını duyurdu.Özçınar, belediyenin kentin çehresini değiştiren, kültür hayatına ivme kazandıran ve ekonomik açıdan katkı koyan birçok projede imzası olduğunu belirtti.“SOSYAL KONUT PROJESİ”Yeni dönemde gerek Güzelyurt gerekse köylerde sosyal konut projesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özçınar, projenin hazır olduğunu söyledi.Sokak hayvanlarının korunması konusuyla ilgili şu an yapımı devam eden Hayvan Tedavi, Bakım ve Sahiplenme Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özçınar, sokak hayvanlarının merkezde kısırlaştırılarak, yeni sahiplerinin bulunmasının sağlanacağını kaydetti.