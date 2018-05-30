ÖZÇINAR TOPLANTIDA GÜZELYURT BELEDİYESİ’NİN MEVCUT VE YAPILMASI PLANLANAN PROJELERİNİ ADAYLARA ANLATTI

Güzelyurt Belediye Başkanı, UBP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyesi adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

UBP’den yapılan acıkılamaya göre toplantı dün gerçekleştirildi.

Toplantıda Güzelyurt Belediyesi’nin mevcut ve yapılması planlanan projelerini adaylara anlatan Özçınar, Belediye’nin yeni dönemde büyük ve önemli projelere imza atacağını söyledi.

2018 yılında Sergi Salonu, Kalkanlı Şube Binası, Kitap Cafe gibi kent hayatına yeni ivme kazandıran projelerin açılışlarının gerçekleştirildiğini kaydeden Özçınar, rutin hizmetlerin aksatılmadan yürütüldüğünü belirtti.



“AB GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİNİ ONAYLADI”

Özçınar yeni dönemde kanalizasyon ağına yeni yerleşim alanlarını ekleyeceklerini, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını belirterek, Avrupa Birliği’nin arıtma suyunun geri dönüşümle tarımda kullanılması projesini onayladığını ve ihaleye çıkıldığını söyledi.

Geri dönüşüm olarak kullanılacak suyun tarımsal alanda kullanılmaya başlanmasıyla bölgeye ekonomik açıdan büyük kazançlar getireceğini belirten Özçınar, yaklaşık 1000 dönüm arazinin sulanmasına olanak sağlanacağını söyledi.

“SOSYAL KONUT PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİLECEK”

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, başta Güzelyurt olmak üzere daha sonrada belediye sınırlarına bağlı köylerde yapılmak üzere sosyal konut projesini hayata geçireceklerini de kaydederek, projenin çizimlerini üyelerle paylaştı.

4 yıl önce hazırlanan Yayla Sahil projesinde mülkiyet konusunda yaşanan sorunların aşılamadığını belirten Mahmut Özçınar, Güzelyurt-Gaziveren arasında kalan bölge için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi ve Güzelyurt ilçesinin mutlaka denizle buluşacağını ifade etti.

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ



Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yıllardan beridir gündemde olan sahipsiz hayvanların korunması konusuyla ilgili şu an yapımı devam eden Sokak Hayvanları Tedavi, Bakım ve Sahiplenme Merkezi binasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Amaçlarının sahipsiz köpekleri küçük bir alana mahkum etmemek olduğunu anlatan Özçınar sahipsiz köpeklerin merkezde kısırlaştırılarak, onlara yeni sahiplerinin bulunmasının sağlanacağını dile getirdi.

KENT PARK PROJESİ

Özçınar Güzelyurt’ta geniş bir alana inşa edilen Kent Park projesinin etaplar halinde yapılmaya devam ettiğini, Yeni Açık Pazar alanı ile bir bütün oluşturduğunu belirtti.

4.5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkı, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla kentte yepyeni bir yaşam alanı yaratıldığına da dikkat çeken Özçınar, Kent Park’ın tamamlanmasıyla 7’den 70’e herkesin kullanabileceği bir alan olacağını söyledi.

MENTEŞ GÜNDÜZ

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediye Başkanın, meclis üyeleri ve iyi bir personele sahip olduğunu ve bugün yapılan bir çok başarının altında da bu ekibin büyük katkısı olduğunu söyledi.

“AYNASI İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

Altyapı ve rutin hizmetlerinin büyük bir bölümünü tamamlayan Güzelyurt Belediyesi’nin Sosyal konut projesi, su geri dönüşüm, Sokak Hayvanları Tedavi, Bakım ve Sahiplenme Merkezi gibi daha büyük hedefleri olduğunu belirten Menteş Gündüz, Özçınar için “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” atasözünü kullandı.



UBP GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI KÖYLÜLERLE BULUŞTU

Toplantı sonrası UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Milletvekili Menteş Gündüz, Belediye Başkan ve adayı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte önce Serhatköy, daha sonra ise Şahinler köyünü ziyaret ederek, köylülerle bir araya geldiler.

Özçınar, ziyaretlerde Güzelyurt Belediyesi’nin projelerini vatandaşlarla paylaştı.

