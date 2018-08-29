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Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:12
Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

“TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN VAR OLMASI, BAĞIMSIZ, HÜR VE DEMOKRATİK ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASININ BÜYÜK ZAFER İLE TESCİL EDİLDİĞİ EN BÜYÜK GÜN”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 30 Ağustos’un Türk Milletinin yeniden var olması, bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuşmasının büyük zafer ile tescil edildiği en büyük gün olduğunu söyledi.
Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zafer sonucunda Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunun bir kez daha tescillendiğini, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandığını kaydetti.
30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanları, gazileri ve Türk Milleti için canlarını feda eden şehitleri şükran ve minnetle anan Özçınar, “Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularla katlarım” dedi.

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 11:28
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