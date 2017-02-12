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12 Şubat 2017 Pazar 09:10

Özcafer: “Varılacak Çözüm, Eşit Egemenliğe ve Siyasi Eşitliğe Dayalı Olmalı”

Özcafer: 'Varılacak Çözüm, Eşit Egemenliğe ve Siyasi Eşitliğe Dayalı Olmalı”
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Demokrat Partililer Girne’de ‘Genişletilmiş İlçe Toplantısı’nda bir araya geldi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, genel sekreterliğe seçildiği ilk günden bugüne periyodik olarak düzenledikleri toplantıların parti içinde birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade etti.

Özcafer: “Varılacak çözüm, Eşit Egemenliğe ve Siyasi Eşitliğe dayalı olmalı” dedi.



Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’nin ardından dün de Girne’de genişletilmiş ilçe toplantısı düzenleyerek, partili ve sempatizanlarla bir araya geldi.

DP Girne İlçe Merkez Binasında gerçekleşen toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, eski bakanlardan İlkay Kamil, DP Girne İlçe Başkanı Enver Hoca, DP Girne İlçe Kadın Örgütü Başkanı Güler Demirağcı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda partizanlar katıldı.

Katılımın yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, toplantıda ülke gündemi, hükümet icraatları ve müzakere sürecinin yanı sıra halkın soru ve taleplerine yanıt verildi.



Özcafer:

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Girne İlçe Merkezinde düzenlenen ‘Genişletilmiş İlçe Toplantısı’nda DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sevgi ve selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Afet Özcafer, genel sekreterliğe seçildiği ilk günden bugüne periyodik olarak düzenledikleri bu toplantıların parti içinde birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade ederek, DP meşalesi altında tüm halkı kucakladıklarını belirtti.

Özcafer, DP’nin özünde hoşgörü olduğunu ve görüşü her ne olursa olsun tüm halkı kucaklayan bir yaklaşıma sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

DP Genel Sekreteri gerek muhalefette, gerekse iktidarda daima birliğini koruyan, yüreğini ortaya koyan partililere de ayrıca teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.



Özcafer: “Varılacak çözüm, Eşit Egemenliğe ve Siyasi Eşitliğe dayalı olmalı” Müzakere sürecine yönelik, gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Türk Halkı olarak çözüm istençlerini bir kez daha yinelerken varılacak çözümün, eşit egemenliğe ve siyasi eşitliğe dayalı olması gerektiğinin altını çizdi.

 
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