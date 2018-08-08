Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''

DP ŞANLI ERENKÖY DİRENİŞİ’NİN 54. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

DP GENEL SEKRETERİ AFET ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE ANILACAKTIR”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

DP Genel Sekreteri Özcafer yayımladığı mesajda, Erenköy bölgesindeki Kıbrıslı Türkler ile çoğunluğu Türkiye’de okuyan Kıbrıs Türk üniversite öğrencisinin verdiği Erenköy Direnişi’nin tarihin en anlamlı direnişi olduğu ve Kıbrıs Türkü’nün hiçbir şart altında esareti kabullenemeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Özcafer mesajında; “Erenköy destanı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara iterek cepheye koştuğunun göstergesidir. Bu destan daima övünçle anılacaktır” ifadelerine yer verdi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer mesajının sonunda; “Erenköy Destanı yazılırken şahadet şerbetini içen tüm şehitleri, bu direnişin sembolü olmuş şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve bu direnişe katılan ve hakkın rahmetine kavuşan tüm direnişçileri rahmetle anarak, Erenköy Gazilerine esenlikler dilerim” dedi.