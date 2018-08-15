Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı!

Girne Belediyesi, Ozanköy’de yeni çocuk oyun parkı yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nasreddin Hoca sokaktaki parkta, oturma grubu, çocuk oyun alanı ve açık hava spor aletleri bulunuyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mayıs 2010’dan sonra Girne’de yapılaşma ve nüfus konusunda ciddi bir yoğunlaşma meydana geldiğini belirterek, kentte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarına olan ihtiyacın arttığını kaydetti.

Göreve geldiği Temmuz 2014’ten sonra 10’a yakın yeni çocuk parkı yaptıklarını ifade eden Güngördü, 20’den fazla parkın elden geçirildiğini belirtti.

Güngördü, kent ölçeğinde büyük parklar ve mahalli ölçekte yeşil alan ile çocuk oyun alanlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerin, kentte bu tür alanların çoğalması gerektiğini ifade etti.









