Ozanköy’de kaçak et ele geçirildi

Veteriner Dairesi’nin dün denetim yaptığı Ozanköy’de Yusuf Zorlukasap’a ait kasap dükkanında mühürsüz olan veya menşei kanıtlanamayan domuz, kuzu ve dana eti tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak olduğundan şüphelenilen 168,8 kg kuzu, 150 kg dana, 652,6 kg domuz etine Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kaçakçılık Şubesi tarafından el konularak imha edildi.

Faturasının bulunduğu tespit edilen18 kg bonfileye ise etiketsiz olduğu için el konularak, menşeinin araştırılmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu işletmede, işlenmiş olarak tespit edilen 20 kg ambalajsız tavuk eti ve 24 kg işlenmiş et ürünü, et işleme izni olmadığı için Veteriner Dairesi tarafından imha edildi.

Ayrıca bir adet kuzu karkası da mühürlü olduğu halde muhafaza koşullarının hijyenik olmaması nedeniyle imha edildi.





