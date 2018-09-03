banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94548
ALTIN
255.128
DOLAR
6.6077
STERLİN
8.4646
EURO
7.6753
“Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”
Son Dakika
“Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”
Girne'de intihar girişimi!
GİRNE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ!
"Çiftlik Bank Tosun Firarda" 9 Kasım'da Vizyonda
Son Dakika
"Çiftlik Bank Tosun Firarda" 9...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282

Ozanköy Pekmez Festivali Dün Akşam Sona Erdi

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen “10. Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.

Ozanköy Pekmez Festivali Dün Akşam Sona Erdi

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen “10. Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:16
Ozanköy Pekmez Festivali Dün Akşam Sona Erdi

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen “10. Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.

Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festival 3 gün boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin son gününde Tetra konseri ile Orak Kültür ve Sanat Merkezi halk dansları gösterisi yer aldı.

PEKMEZLİ TATLILAR YARIŞMASI YAPILDI

Festival kapsamında, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel tarafından “Pekmezin sağlığımıza faydaları” konulu sunum yapıldı.

Festivalde ayrıca “Pekmezli Tatlılar Yarışması” da düzenlendi. Yarışmaya 13 ürünle katılım oldu. Yarışmada Pekmezli Un Helvası’yla Vildan Mıstıkoğlu birinci, Pekmezli Islak Kekle Afet Şah ikinci ve Pekmezli Kazandibi Muhallebi ile Fazile Barut üçüncü oldu.

Festival, Ebru Aydın konseriyle sona erdi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin kapanışında yaptığı konuşmasında, festivali düzenlemekteki amaçlarının; harnup ve pekmezin sağlığa olan faydalarına dikkat çekmek, Ozanköylüler’ in ürettikleri ürünlerin ekonomik olarak değer bulmasını sağlamak ve köyün tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, köy içindeki trafik sıkışıklığını önlemek için festivalin bu yıl deneme amacıyla köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde yapıldığını belirterek, önümüzdeki yıl gelecek talepler doğrultusunda festival yerinin kararlaştırılacağını kaydetti.

(ÖZ/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlısu’nun Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Tatlısu’nun Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kalkanlı İle Güzelyurt’un Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kalkanlı İle Güzelyurt’un Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
“kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali” Paneli Bu Akşam Yapılıyor
“kayıp Özne: Kıbrıslı Türklerin Ahvali” Paneli Bu Akşam Yapılıyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tak Yönetim Kurulu’na Aziz Ve Akkor’u Görevlendirdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tak Yönetim Kurulu’na Aziz Ve Akkor’u Görevlendirdi
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “günlük Sıkıntılar Kıbrıs’ta Yaşanan Gerçeklerin Önüne Sis Perdesi Çekilmek İçin Kullanılıyor”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “günlük Sıkıntılar Kıbrıs’ta Yaşanan Gerçeklerin Önüne Sis Perdesi Çekilmek İçin Kullanılıyor”
Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek
Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek
Dünyaca Ünlü Eser Carmına Burana Salamis Antik Tiyatro’da Seslendirilecek
Dünyaca Ünlü Eser Carmına Burana Salamis Antik Tiyatro’da Seslendirilecek
Liman ücretlerinde dolar kuru 4.90 TL olarak sabitlendi
Liman ücretlerinde dolar kuru 4.90 TL olarak sabitlendi
Ab'den İdlib Uyarısı
Ab'den İdlib Uyarısı
Sendikal Platform Önerilerini Yarın Başbakan'a Sunacak
Sendikal Platform Önerilerini Yarın Başbakan'a Sunacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim