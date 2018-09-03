

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen “10. Ozanköy Pekmez Festivali” dün akşam sona erdi.



Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festival 3 gün boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.



Festivalin son gününde Tetra konseri ile Orak Kültür ve Sanat Merkezi halk dansları gösterisi yer aldı.



PEKMEZLİ TATLILAR YARIŞMASI YAPILDI



Festival kapsamında, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel tarafından “Pekmezin sağlığımıza faydaları” konulu sunum yapıldı.



Festivalde ayrıca “Pekmezli Tatlılar Yarışması” da düzenlendi. Yarışmaya 13 ürünle katılım oldu. Yarışmada Pekmezli Un Helvası’yla Vildan Mıstıkoğlu birinci, Pekmezli Islak Kekle Afet Şah ikinci ve Pekmezli Kazandibi Muhallebi ile Fazile Barut üçüncü oldu.



Festival, Ebru Aydın konseriyle sona erdi.



GÜNGÖRDÜ



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin kapanışında yaptığı konuşmasında, festivali düzenlemekteki amaçlarının; harnup ve pekmezin sağlığa olan faydalarına dikkat çekmek, Ozanköylüler’ in ürettikleri ürünlerin ekonomik olarak değer bulmasını sağlamak ve köyün tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.



Nidai Güngördü, köy içindeki trafik sıkışıklığını önlemek için festivalin bu yıl deneme amacıyla köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde yapıldığını belirterek, önümüzdeki yıl gelecek talepler doğrultusunda festival yerinin kararlaştırılacağını kaydetti.



(ÖZ/HA)

