Ozanköy Şehitler Anıtı yarın açılıyor

Ozanköy Şehitler Anıtı yarın düzenlenecek törenle açılacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1963-1974 yıllarında şehit olan 5 Ozanköylünün anısını yaşatmak için Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen anıtın açılışı saat 10.30’da yapılacak.



Törende, 1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan Ozanköylü Ali Mehmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş da anılacak ve dualar okunacak.



