Ozanköy Şehitler Anıtı yarın açılıyor

Ozanköy Şehitler Anıtı yarın düzenlenecek törenle açılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1963-1974 yıllarında şehit olan 5 Ozanköylünün anısını yaşatmak için Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen anıtın açılışı saat 10.30’da yapılacak.
Törende, 1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan Ozanköylü Ali Mehmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş da anılacak ve dualar okunacak.
Ozanköy Şehitler Anıtı yarın düzenlenecek törenle açılacak.