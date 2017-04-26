Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:17

Ozan Özgenler’in İkinci Kişisel Sergisi “mucizeler Diyarı” 2 Mayıs’ta Açılacak

Ozan Özgenler’in ikinci kişisel sergisi “Mucizeler Diyarı” 2 Mayıs’ta, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde (EMAA) açılacak.

Ozan Özgenler'in İkinci Kişisel Sergisi 'mucizeler Diyarı” 2 Mayıs'ta Açılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Ozan Özgenler’in ikinci kişisel sergisi “Mucizeler Diyarı” 2 Mayıs’ta, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde (EMAA) açılacak.

Serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Özgenler’in verdiği bilgiye göre, sergi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açılacak

Sergiyle ilgili açıklamasında, yaşamın her anının sevinçle kutlanmaya değer olduğunu vurgulayan Özgenler, “Deneyimlerimizi oluşturan anların hepsi mucizevi güzelliktedir” ifadesine yer verdi.

(RÇ/HÖ)  FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku