Ozan Özgenler’in İkinci Kişisel Sergisi “mucizeler Diyarı” 2 Mayıs’ta Açılacak

Sergiyle ilgili açıklamasında, yaşamın her anının sevinçle kutlanmaya değer olduğunu vurgulayan Özgenler, “Deneyimlerimizi oluşturan anların hepsi mucizevi güzelliktedir” ifadesine yer verdi.

Özgenler’in verdiği bilgiye göre, sergi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açılacak