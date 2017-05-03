Ozan Özgenler’in 2. Kişisel Resim Sergisi “Mücizeler Diyarı” sanatseverlerle buluştu.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği binasında (EMAA)yer alan serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanı sıra, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı sendika temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Gelirinin bir bölümü Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak sergide 39 eser yer alıyor.

Sergisinin açılışında konuşan Ozan Özgenler, yaşamın bir mucizeler diyarı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşinin, rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı sergisine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanının sanata ve sanatçıya duyarlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İçinde bulunulan dönemin büyük bir değişim içerisinden geçtiğine işaret eden Özgenler, 15 yıllık eğitimci olduğunu ve kısa süre önce gerçekleşen 23 Nisan töreninde veli profilinin büyük bir değişim gerçekleştirerek “kara çarşaflı” hale geldiğini gözlemlediğini söyledi.

Özgenler, böyle ilginç değişimlerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Akıncı gibi bir kişiliğin toplum lideri olmasının kendisine gelecekle ilgili büyük umutlar aşıladığını anlattı.

İnsana verilen sanat eğitiminin özellikle toplumun geleceğini oluşturacak kişilerde büyük değişimler yaratabileceğini vurgulayan Özgenler, “sanat insanın hayatındaki en önemli en vazgeçilmez disiplinlerden varoluş alanlarından birisidir” dedi.

Özgenler, sanat öğretmeni olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydederek, hayatın mucizelerle dolu olduğunu, gelecek günlerin aydınlık vadettiğine herkesin inanmasını istedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, bu kadar güzel takdimler ve karşılamayla her zaman bu tür etkinliklere gelmekten mutluluk duyacağını belirterek, “bilmeyenlere söyleyeyim benim ayağım bu binaya çok alışık, ben 14 yıl boyunca her sabah bu binaya geldim” diyerek EMMA Derneği’nin binasının önceden LTB binası olduğunu hatırlattı.

Binanın Belediye Başkanlığının ardından güzel işlere hizmet veren devasa bir bina haline geldiğine işaret eden Akıncı, “açılışlara genelde Cumhurbaşkanı gelemediği zaman başkaları gelir bu sefer tam tersi oldu eşimin beklenmedik ufak kazası sonucu ben geldim” dedi.

Akıncı, EMMA’nın gelecekte çok daha güzel etkinliklere sahne olmasını temenni ederek, değişimin dünyanın kilit sözcüğü olduğunu, hayatın hep bir devinim içinde olduğunu, hiçbirşeyin durağan olmadığını belirtti.

“Bizim aradığımız, istediğimiz, çağdaşlığa, ileriye olan değişimlerdir ” diyen Akıncı, insanlığın her zaman daha ileriye gitmeyi bir şekilde başardığını, Kıbrıs Türk halkının da bu doğrultuda, sanatın çağdaşlığın ışığında yoluna devam edeceğini söyledi.

Akıncı, “Böylesi aydınlık bir toplumun cumhurbaşkanı olmaktan dolayı mutlu olduğumu da ifade etmek isterim” dedi.