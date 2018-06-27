Özadam: Özersay seçimi kaybedince hırçınlaşıyor!

Ülkemizin tanınmış gazetecilerinden Kıbrıs Time Internet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam bugünkü köşe yazısında Yerel Seçim sonuçları sonrasında basında çıkan haberler ve Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın tepkilerini gündeme aldı. Özersay'ın sosyal medya paylaşım larını işaret eden Özadam, kimsenin Siyasileri sosyal medyadan takip etme zorunda olmadıklarını ve sosyal medyadan paylaşım yaparak Özersay'ın bakanlık makamının ciddiyetinin farkında olmadığını belirtti. "Belli ki Kudret Özersay yerel seçim yenilgisini bir türlü kabul edemiyor…

Sanki büyük bir ayıpmış gibi bunu gizliyor, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapıyor! Doğal olarak da hırçınlaşıyor…" diye başlayan makalenin tamamını okumak için aşağıdaki linki tıklayınız :

http://www.kibristime.com/vatandas-kelle-istiyor-kudret-bey-makale,5550.html