banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98390
ALTIN
224.699
DOLAR
5.6902
STERLİN
7.4496
EURO
6.5633
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
3 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
3 yıl hapis cezasına mahkum...
Soygunla ilgili 2 tutuklu
Soygunla ilgili 2 tutuklu
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Alayköy’de 44 yaşındaki H.D 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Alayköy’de 44 yaşındaki H.D 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:22
Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Öz Kızına 2 yıl boyunca tecavüz etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de 44 yaşındaki H.D 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gülerler, Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında TC kökenli KKTC vatandaşı zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattığını anlattı.  Gülerler, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının ayni gün tutuklandığını, kız çocuğunun ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirten Gülerler, DNA için kan örneği alındığını belirtti. Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı H.D, “Pişmanım” dedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatin salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
özkızıTecavüzBaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Gör-sen’de Başkan Yeniden Süleyman Çakır
Din Gör-sen’de Başkan Yeniden Süleyman Çakır
Gkk Envanterinden Çıkarılan Araç Ve Malzemeler 25 Ekim Çarşamba Günü Satışa Çıkarılacak
Gkk Envanterinden Çıkarılan Araç Ve Malzemeler 25 Ekim Çarşamba Günü Satışa Çıkarılacak
Özersay: “derdimiz Suların Isınması Değil Soğumasıdır”
Özersay: “derdimiz Suların Isınması Değil Soğumasıdır”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Abd'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Abd'nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’le Görüştü
“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…
“medyada Etik” Konferansı Cuma Günü Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde…
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Sol Hareket’ten Açıklama…
Sol Hareket’ten Açıklama…
Tdbb’den “dünyada Ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” Kitabı
Tdbb’den “dünyada Ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik” Kitabı
Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”
Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sezonu Açıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sezonu Açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim