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Öz kaynaklar 85 milyon TL

Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited’in 2017 Mali Yılı Raporu 35. Olağan Genel Kurul’da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bankanın öz kaynaklarının 85 milyon TL’ye ulaştığı da açıklandı.

Öz kaynaklar 85 milyon TL

Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited’in 2017 Mali Yılı Raporu 35. Olağan Genel Kurul’da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bankanın öz kaynaklarının 85 milyon TL’ye ulaştığı da açıklandı.

15 Mayıs 2018 Salı 15:54
Öz kaynaklar 85 milyon TL

VAKIFLAR BANKASI GENEL KURULU TOPLANDI

GENEL KURUL 2017 MALİ YILI RAPORUNU GÖRÜŞEREK OY BİRLİĞİYLE ONAYLADI

ERÇAL: “2017 GÜZEL GEÇTİ… ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK…2018’DE DE AYNI HEYECAN VE ŞEVKLE DEVAM EDECEĞİZ”

HACIMULLA: “AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 1 MİLYAR 113 MİLYONA, ÖZ KAYNAKLARIMIZ DA 85 MİLYONA ULAŞTI”

Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited’in 2017 Mali Yılı Raporu 35. Olağan Genel Kurul’da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.  Bankanın öz kaynaklarının 85 milyon TL’ye ulaştığı da açıklandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan Genel Kurulun açılışında Kıbrıs Vakıflar Bankası Müdürü Cengiz Erçal ile Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Şirket Sekreteri ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Elvan. N. Kınış Banka Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporu sundu.

Açılışta ilk sözü alan Erçal, çalışanlara ve yöneticilere teşekkür ederek, farklı alanlarda bankaya katkıda bulunan ve şu an hayatta olmayanlara da rahmet diledi.

2017’nin güzel geçtiğini, önemli işlere imza atıldığını belirten Cengiz Erçal, “Agresif rekabetin ciddi şekilde yapıldığı KKTC’de 2017’yi anlımızın akıyla tamamladık. Çalışmalarımıza 2018’de de aynı heyecan ve şevkle devam edeceğiz” dedi.

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HACIMULLA

Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla da, Vakıflar Bankası olarak reel sektöre ve KKTC insanına daha iyi standartlar sunabilmek için banka kaynaklarını seferber ettiklerini söyledi.

Her koşulda müşteri memnuniyetini birinci görev olarak kabul ettiklerini belirten Hacımulla, kriz ortamında halka, iş insanlarına güvenerek kredi vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

“KKTC halkımızdan aldığımızı aynen KKTC halkına aktardık, aktarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşan Hacımulla, “Üreticiyi destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Rakamlarla ilgili de bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, aktif büyüklülerinin 1 milyar 113 milyon TL’ye ulaştığını, 960 milyon TL’lik mevduat hacimleri, 591 milyon TL tutarında kredi hacimleri ve 85 milyona ulaşan öz kaynakları olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Şirket Sekreteri ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Elvan. N. Kınış Banka Yönetim Kurulu’nun hazırladığı raporu sundu. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, 31 Aralık 2017 Tarihli Bilanço ile 2017 yılı Kar ve Zarar Cetveli de oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsızlık Denetim Raporu da onaylandı. Yönetim Kurulu, göreve devam etme talebini bildiren Fevzi Adanır&CO’yu Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak tayin etti.

Genel Kurul dilek ve temennilerle son buldu.

Vakıflar Bankası 212 çalışanla 12 noktada müşteri hizmeti veriyor.

Son Güncelleme: 15.05.2018 19:26
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