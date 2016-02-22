Oyunu Bırakmama İsteği Kabızlığa Yol Açar

Kabızlığı önlemek için lif bakımından zengin yiyecekleri tüketmek gerektiğini belirten Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nigar Pelin Oğuzkurt, "Kabızlığın önüne geçmek için çocuğun tuvalette oturması sağlanmalı. Ilık bir banyo ya da içecekler dışkılama hissini artırır. Kabızlık sonrasında da çocuk istemsiz olarak kakasını kaçırabilir. Böyle durumlarda çocuğun cezalandırılmaması gerekir" diyerek bilinmesi gerekenleri şöyle sıralıyor... Çocuklarda kronik kabızlık çok sık görülen problemlerden biridir. Kabızlık; dışkılama sıklığında azalma, sert veya ağrılı dışkılama (bağırsak hareketi) olarak tanımlanır. 1-4 yaş arasındaki çocuklar genellikle günde bir-iki kez ve yüzde 90'ından fazlası en geç günaşırı dışkılar. Çocuktaki kabızlık sorununu gidermek için kronik kabızlığın nasıl geliştiğini anlamak gerekir. Çünkü çocuklarda kabızlığa birçok faktör neden olabilir. Ama genellikle geçici olmakla birlikte görülen en sık nedenler erken tuvalet eğitimidir. Çocuk kendini hazır hissetmeden tuvalet eğitimine başlanmamalıdır.