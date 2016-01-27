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Oyuncak Bebeklere Uçak Bileti Alıyorlar

Tayland'da halkın iyi şans getirdiğine inandığı oyuncak bebeklere gerçek muamelesi yapması, yetkililerin bazı önlemler almasına neden oldu.

Oyuncak Bebeklere Uçak Bileti Alıyorlar

Tayland'da halkın iyi şans getirdiğine inandığı oyuncak bebeklere gerçek muamelesi yapması, yetkililerin bazı önlemler almasına neden oldu.

27 Ocak 2016 Çarşamba 14:40
Oyuncak Bebeklere Uçak Bileti Alıyorlar
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TAYLAND'DA HALKIN İYİ ŞANS GETİRDİĞİNE İNANDIĞI OYUNCAK BEBEKLERE GERÇEK MUAMELESİ YAPMASI YETKİLİLERİ KAYGILANDIRIYOR 

Tayland'da halkın iyi şans getirdiğine inandığı oyuncak bebeklere gerçek muamelesi yapması, yetkililerin bazı önlemler almasına neden oldu.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland'da "Luukthep" (Melek Bebek) adı altında satılan ve değeri 21 bin 500 bahta (600 dolar) kadar çıkan oyuncak bebeklere Taylandlılar tarafından gösterilen sıra dışı ilgi, yetkililerin konuyla ilgili bazı girişimlerde bulunmasına neden oldu. Haberde, bazı Taylandlıların bu oyuncak bebeklere gerçek muamelesi yaparak sürekli yanlarında taşıdıkları, restorana götürdükleri, bu bebekler için uçak bileti aldıkları belirtildi.

Sivil Havacılık Bölümü Genel Müdürü ChulaSukmanop yaptığı açıklamada, bu hafta oyuncak bebeklere yönelik yeni standartlar getirmek üzere havayolu şirketlerinden yetkililerle bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Emniyet yetkilileri, havaalanı ve gümrük kapılarındaki görevlileri, oyuncak bebeklerin uyuşturucu kaçakçıları için yeni bir yöntem olarak kullanılabileceği konusunda uyardıklarını bildirdi.

Haberde başkent Bangkok'ta bir restoranın 110-130 santimetre arasındaki oyuncak bebeklere 180 baht (5 dolar) karşılığında, daha küçük boyutta olanlara ise bedava yemek hizmeti sunduğu belirtildi.

Oyuncak bebeklere gerçek muamelesi yapmanın kökeni eski bir Tayland inancına dayanıyor. Hala kırsal kesimlerde etkin olan bu inanca göre Kuman Thong adı verilen ahşap heykellere iyi davranılırsa, şans getireceklerine inanılıyor.

Oyuncak bebek düşkünlüğü 2015 başlarında Taylandlı bir falcının, Budist bir rahipten oyuncak bebeğini kutsamasını istemesiyle başladı. Sonraki günlerde oyuncak bebekleriyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ünlüler bu akımın rağbet görmesine neden oldu.

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Oyuncak Bebeklere Uçak Bileti Alıyorlar
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