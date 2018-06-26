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Oyna GG, Kütahya’da

​​​​​​​Gençlik Gücü minikleri Türkiye’de top koşturtuyor

Oyna GG, Kütahya’da

​​​​​​​Gençlik Gücü minikleri Türkiye’de top koşturtuyor

26 Haziran 2018 Salı 18:10
Oyna GG, Kütahya’da

Gençlik Gücü minikleri Türkiye’de top koşturtuyor

Oyna GG Futbol Akademisi takımı, 1. Uluslararası Yalçın Kıldıran Minikler Futbol Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gitti

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Gençlik Gücü’nün “Oyna GG Futbol Akademisi” Kütahya’nın Tavşanlı ilinde top koşturtmak için Türkiye’ye gitti.

Oyna GG Futbol Akademisi takımı, 1. Uluslararası Yalçın Kıldıran Minikler Futbol Festivali’ne katılacak.

“Tüm çocuklar şampiyondur” sloganı ile düzenlenen futbol festivalinde ülkemizi temsil edecek olan Oyna GG Futbol Akademisi takımı bugün (27 Haziran 2018, Çarşamba) Bursa, Eskişehir ve Kocaeli takımlarıyla mücadele edecek.

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