OY VERME SIRASINDA TOPLAM 15 SUÇ TESPİT EDİLDİ

9 KİŞİ PUSULA FOTOĞRAFI ÇEKTİ, 2 KİŞİ PUSULA YIRTTI, 1 KİŞİ LİSTEYE BAKARAK OY KULLANDI, 2 KİŞİ PROPAGANDA YAPTI VE 1 İŞ YERİNDE İÇKİ SATIŞI YAPILDI



Milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi süresince Seçim ve Halk Oylaması Yasasına aykırı toplam 15 suç tespit edildiği açıklandı.



Polisin açıklamasına göre, 9 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin ise oy pusulasını yırttığı, 1 kişinin beraberinde getirmiş olduğu listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği, 2 kişinin de sandık bölgelerinde oy verecek vatandaşlara nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yaptığı belirlendi.



Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinin de oy verme süresince içki satışı yapmak suretiyle Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.



Oy pusulasını fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 82, 96 ve 130; Gazimağusa’da 35, 47, 163 ve 178; Girne’de 9 ile 69 numaralı sandıklarda gerçekleşti. Oy pusulasını yırtma işlemi Yılmazköy’de 9, Gazimağusa’da 78 numaralı sandıklarda yapıldı.



Beraberinde getirmiş olduğu listeye bakarak oy pusulasını işaretleme suçunun Lefkoşa’da 156 numaralı sandıkta ve sandık bölgelerinde oy verecek vatandaşlara nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yasağına riayet etmeme suçu Gazimağusa’da gerçekleşti.



Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturmaları devam ediyor.