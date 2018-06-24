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Oy verme işlemi sona erdi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme işlemi sona erdi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

24 Haziran 2018 Pazar 15:47
Oy verme işlemi sona erdi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.

Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

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Sandıkların kapanmasının ardından Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 -21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 18:50
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