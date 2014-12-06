Ovgoroz Rallisi Programı Güncellendi



Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2014 KKTC Ralli Şampiyonası’nda sezonun son rallisi 7 Aralık 2014 Pazar günü yapılıyor. Yarış öncesi start listesi ve zaman tablosu yayınlandı.



Ergazi köyü ve civar köylerde, 3 farklı etabın 2’şer kez geçilmesi ile gerçekleşecek olan sezonun son rallisi için start listesi yayınlandı. Canben Özpaşa, Ahmet Aksoy, Bahadır Gülok, Niyazi Tekindor ve Mehmet Gülok’un öncü araç görevi üstlenecekleri ralliye 12 yarışmacı kayıt yaptırmıştı.



Uzun bir aradan sonra ilk kez bir ralliye kayıt yaptıran Serhan Tan aracıyla ilgili yaşadığı bir problem sebebi ile yarışmama kararı aldı. Böylece yarın rallide 11 yarışmacının start alması bekleniyor.



Daha önceki haberimizde Ahmet Gürün’e meydan okuyan Serhan Tan’a cevap gecikmedi. Şampiyona üçüncülüğü için mücadele edecek olan geçtiğimiz senenin N4 şampiyonu Gürün, kendisine meydan okuyan Tan’ın yarışmama kararı alması üzerine bize ulaşarak: “Haberinizi okudum. Serhan Tan’ın bana meydan okumasına sevinmiştim ve sabırsızlıkla yarışı bekliyordum fakat korkmuş olacak ki yarışa girmiyormuş.” dedi.



Ergazi köy meydanında 10:00’da verilecek seromonik start ile başlayacak olan ralli, Kalecik köyünde bulunan “Genç” etabının iki kez geçilmesi ile devam edecek. Genç etaplarının ilk araç için start saatleri 10:13 ve 10:51. Servis arasından sonra bu kez ekipler Ergazi köyünde bulunan “Efe” etabını iki kez geçecekler. Efe 1 ve Efe 2 etaplarının başlama saatleri 11:59 ve 12:32 olacak. Yine servis aldıktan sonra bu kez Turnalar köyünde bulunan Öztürk etabı iki kez geçilecek. Öztürk etaplarının ilk araç için start saatleri 13:55 ve 14:28. Finiş 15:05’de Ergazi köy meydanında yapılacak ve ardından ödül törenine geçilerek ralli son bulacak.



Ovgoroz Rallisi Zaman Tablosu:



Açıklama Yer Saat

Start Ergazi Köy Meydanı 10:00

ÖE1 Genç 1 Kalecik 10:13

ÖE2 Genç 2 Kalecik 10:51

Servis A Ergazi Köy Meydanı 11:11

ÖE3 EFE 1 Ergazi 11:59

ÖE4 EFE 2 Ergazi 12:32

Servis B Ergazi Köy Meydanı 12:52

ÖE5 ÖZTÜRK 1 Turnalar 13:55

ÖE6 ÖZTÜRK 2 Turnalar 14:28

Servis C Ergazi Köy Meydanı 14:53

Finiş Ergazi Köy Meydanı 15:05

Ovgoroz Rallisi Start Listesi:



Pilot Co-Pilot Araç Gr.

S1 Canben Özpaşa Fezile Yorgancıoğlu Renault 11

000 Ahmet Aksoy Enver E. Özbeşer Fiat Palio

000 Bahadır Gülok Özeş Gülok Subaru Impreza

00 Niyazi Tekindor Olgu Tekindor Mitsubishi Lancer Evo2

0 Mehmet Gülok Salih Altınlı Subaru Impreza

1 Derviş Sütcüoğlu Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo6 A8

2 Sadık Bilgimer Ahmet Buzlukcuoğlu Mitsubishi Lancer Evo 4 S2

3 Ahmet Gürün Ahmet Behlül Mitsubishi Lancer Evo 6 A8

4 Fikri Macila Murat Aşık Mitsubishi Lancer Evo 9 N4

5 Deniz Denner Ömer Topcu Mitsubishi Lancer Evo 9 N4

6 Mehmet Kamiloğlu Mehmet Mişon Mitsubishi Lancer Evo 10 N4

7 Derviş Dizliklioğlu Ali Kiremitci Mitsubishi Lancer Evo 8 A8

8 Ersan Akanay Ahmet Akbıçak Subaru Impreza N4

9 Özgür Turan Mustafa Zaim Fiat Palio A6

10 Aktan Palabıyık Akın Palabıyık Citroen Saxo A6

11 Nick Kyriacou Andy Oakley Opel Corsa A6





