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07 Şubat 2017 Salı 09:13

OVADA KALBİNE YENİLDİ!

OVADA KALBİNE YENİLDİ!
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Namık Kemal Lisesi’nin unutulmaz hocası Kemal Çobanoğlu’nun ani ölümü Gazimağusa’yı üzdü

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nden dün öğleden sonra gelen acı haber tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. 

Emekli Edebiyat öğretmeni ve okul müdürü Kemal Çobanoğlu, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Yeniboğaziçi köyünde, hayvanlarını ova da otlattığı sırada aniden rahatsızlanan Kemal Çobanoğlu, yere yığıldı. Çevredekilerin çağrısı ile olay yerine gelen Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık ekipleri Kemal Çobanoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çok sevilen bir öğretmendi

Gazimağusa’nın en eski ve köklü lisesi olan Namık Kemal Lisesi’nde uzun yıllar Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra Gazimağusa Meslek Lisesi’ne okul müdürü olarak atanan ve bir süre görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılan Kemal Çobanoğlu, eğitim verdiği tüm öğrencileri tarafından çok sevilen bir kişiydi. 

Tüm öğrencileri Çobanoğlu’nun ölümü karşısında sosyal paylaşım sitesinde üzüntülerini dile getirirken, “Mağuysa gelmiş geçmiş en değerli öğretmenlerinden birtanesini kaybetti” yorumunda bulundular.

Kalp krizinden şüpheleniliyor

Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Çobanoğlu’nun ilk belirlemelere göre kalp krizi yüzünden yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Çobanoğlu’nun, kesin ölüm nedeni Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak olan otopsinin ardından netleşecek.

Kaynak: Diyalog

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