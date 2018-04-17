Otobüs Kontrolden Çıktı, Evin İçerisine Girdi…

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde Salamis çemberinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otobüs bir evin içerisine girdi.
TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, 27 yaşındaki Ekrem Çetinkaya’nın kullandığı TPJ 119 plakalı otobüs, Tuncay Yalçın'a ait eve çarptı.
Yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Çetinkaya, çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkıştı. Saat 17.00 itibarıyla, şoförün itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.