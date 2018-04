OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ…

Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü… KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay, otizmin her 68 çocuktan birinde görüldüğüne işaret ederek, bu konuda sürdürülebilirliğin ve devlet politikası oluşturmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Özel eğitimin otistik bireyler için kabul gören tek tedavi şekli olduğunu kaydeden Görsay, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Otizm dahil özel eğitim gerektiren 134 bireye hizmet veren ÖZEV ve otizmli bireylere yönelik eğitim programları hakkında bilgi veren Görsay, teşhisin konduğu andan itibaren eğitime başlanmasının; eğitimin tam güne yayılmış biçimde kesintisiz ve değişik branşları da içine alan şekilde uygulanmasının önemine değindi.

Görsay, bu bağlamda ÖZEV’de, tüm dünyada uygulanan sistemi uyguladıklarını dile getirdi.

Şimdiki hükümet ve geçmiş hükümetlerin kendilerine sağladığı desteğe teşekkür eden Görsay, bütçeden ÖZEV’e ayrılan payın, daha çok aileye ve çocuğa ulaşmak açısından kendilerine umut olduğunu kaydetti.

AKINSEL: “2,5- 3 YAŞLARINDA TESPİT EDİLEBİLİR”

ÖZEV’de görevli Uzman Psikolog Tuğçe Akınsel de TAK muhabirine otizm hakkında bilgi verdi.

Otizmin, 2,5-3 yaşlarında tespit edilen bir durum olduğunu dile getiren Akınsel, sürekli aynı hareketleri tekrarlamak, dönen nesnelere ilgi göstermek, takıntılı şekilde bazı nesnelere bağlı kalmak, adına tepki vermemek gibi belirtilerin otizme işaret edebileceğini anlattı.

Bu gibi belirtileri gösteren çocukların ailelerinin çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerine başvurabileceğini dile getiren Akınsel, teşhisten sonra en erken zamanda özel eğitime başlamanın önemine işaret etti.

Bazı ailelerin ilk etapta inkar ve şok durumu yaşadığını, ancak eğitim sürecinin bir an önce başlaması için kabullenmenin önemli olduğunu anlatan Akınsel, eğitim kapsamında ailelere de ödev verdiklerini dile getirdi.

KASAP: “HER ÇOCUĞA ÖZEL PROGRAM”

Özel Eğitim Uzmanı-Özel Program Sorumlusu Hidayet Kasap da TAK muhabirine, hedeflerinin birebir eğitimle, otizmli bireylerin yaşıtlarıyla zaman geçirebilmesini sağlamak olduğunu anlattı.

Zekâ geriliği gibi ek başka yetersizliklerin eşlik etmediği durumlarda otizmli bireylerin eğitimle bağımsız yaşayabilecek noktaya getirilebildiğini dile getiren Kasap, eğitimlerin yarım saatle başlayıp çocuğun adaptasyon süresine göre arttırıldığını belirtti.

Otizm eğitiminde her çocuğa özel program hazırlandığını dile getiren Kasap, multi disipliner bir yaklaşım benimsendiğini kaydetti.