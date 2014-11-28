“Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı” Adında Kitap Yayımlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Gönül Kırcaali İftar, “Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı” adıyla kitap yayımladı.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 3 cilt halinde yayımlanan ve Anı Yayıncılık tarafından basımı gerçekleştirilen kitap setine, internet ya da kitapçılardan ulaşılabilecek.

Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, otizmin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC’de hızla yaygınlaşmakta olan bir gelişimsel yetersizlik kategorisi olduğunu ifade ederek, otizmin tıbbi tedavisi olmamakla birlikte, bazı eğitim yöntemleri ile otizm tanılı çocukların önemli bir bölümünde çok büyük ilerlemeler sağlamakta olduğunu kaydetti.

Bu yöntemler arasında en güçlü bilimsel dayanağa sahip olan yöntemin; Lovaas tarafından ABD'de geliştirilmiş olan “erken” ve “yoğun” davranışsal eğitim yöntemi olduğunu da belirtti.