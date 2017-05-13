OTILIA MUTEŞEM SAHNE PERFORMANSI VE ŞARKILARI İLE HAYRANLARINI BÜYÜLEDİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2017 Bahar Şenlikleri bir hafta boyunca tüm GAÜ öğrencileri ve Girne halkına eğlenceli anlar yaşatırken, dünyaca ünlü şarkıcı Otilia ile muhteşem bir final gerçekleştirdi.Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin, son gününde sahne alan Otilia, dansçıları ile birlikte sergilemiş olduğu sahne performansı ve şarkıları ile, konser alanını hınca hınç dolduran öğrencileri ve Kıbrıs halkını büyüledi.Otilia konser sırasında hayranları ile sürekli iletişim halinde kalarak, konseri dinlemeye gelenlere doyasıya eğlence keyfini yaşattı. Otilia ayrıca, GAÜ’ye gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek, konser boyunca çok eğlendiğini ve öğrencilerin enerjilerine hayran kaldığını söyledi.