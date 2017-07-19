Othello Kalesi’nde Kıbrıslı Besteci Ve Müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol Ve Grubu Konser Verdi

21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Kıbrıslı besteci ve müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu konser verdi.

21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam Kıbrıslı besteci ve müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu konser verdi.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, dünyanın en saygın müzik ödüllerinden Grammy’de beste dalında ilk beşe kalan ilk ve tek Kıbrıslı müzisyen olan Mehmet Ali Sanlıkol, sanatseverlere kendi bestelediği eserlerini sundu.

Telsim Vodafone, Notherland, Kıbrıs Türk Petrolleri, Vakıflar Bankası, City Mall, Akol İnşaat, Erbatu İnşaat, Ekor, Evolve Park’ın sponsor olduğu Abradakabra Medya, PR Plus’ın katkılarıyla gerçekleşen festival kapsamında bu akşam Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano Salamis Antik Tiyatro'da konser verecek.