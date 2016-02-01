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Otellerin Ocak Ayı Doluluk Oranı Ortalaması Yüzde 44

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerine ilişkin Ocak 2016 ayı, doluluk oranları açıklandı.

Otellerin Ocak Ayı Doluluk Oranı Ortalaması Yüzde 44

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerine ilişkin Ocak 2016 ayı, doluluk oranları açıklandı.

01 Şubat 2016 Pazartesi 14:38
Otellerin Ocak Ayı Doluluk Oranı Ortalaması Yüzde 44
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DOLULUK ORANI ORTALAMASI YÜZDE 44 OLDU

KÜÇÜK OTELLERİN DOLULUKLARI ARALIK AYINA NAZARAN DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’un otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerine ilişkin Ocak 2016 ayı, doluluk oranları açıklandı.

Buna göre, otellerin doluluk oranı ortalaması yüzde 44 oldu. 2015 yılının Ocak ayına göre tüm oteller doluluğunda yüzde 14 'lük bir artış yaşanırken, Aralık 2015’e  göre yüzde 2 düzeyinde bir düşüş gerçekleşti.

KITOB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ocak 2016 ayında yüzde 56 oranında oldu. 2015 yılının Ocak ayına göre yüzde 5 oranında artış gözlemlenirken, Aralık 2015’e göre de yüzde 5 oranında bir artış gerçekleşti.

Küçük otellerin Ocak 2016 ayında doluluk oranı yüzde 32 oldu ve buna göre 2015 yılının Ocak ayına göre yüzde 31’lik bir artış yaşanırken, Aralık 2015’e  göre de yüzde 16’lık bir düşüş gerçekleşti.

Açıklamada, yılbaşının etkisi ve otellerin gayretleri sonucu Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otellerde doluluk olarak artış yaşandığı ancak yeni yıl etkinliğinin etkisinden kaynaklanan bu geçici artışla birlikte bu ay kapalı ve boş otel sayısının daha da arttığı belirtildi.

OCAK AYINDA KAPALI OTEL SAYISI 12, BOŞ OTEL SAYISI 18 OLDU…

Ocak ayında mevsimin getirdiği bir durum olarak kapalı küçük otellerin sayısı 12 'ye yükseldi. Ayrıca, tesisi kapatmayan ancak kış aylarında genelde boş olan tesis sayısı da 18’e çıktı.

“SEKTÖRÜ ZORLU BİR DÖNEM BEKLEMEKTEDİR”

KITOB açıklamasında “Bu yıl sektörümüzü zorlu bir dönem beklemektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler ile Türkiye ve çevresinde yaşananların Türkiye turizmine ve özellikle Akdeniz çanağındaki oteller üzerinde yaratacağı etkilerin ülkemiz turizmini de olumsuz etkilemesinin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak en kritik misyon olacak diye düşünmekteyiz. Bu konuda bölgemizde işbirliklerinin geliştirilmesine, bu coğrafyadaki sektör temsilcilerinin işbirliği içinde çalışmasına ihtiyaç duyulacak bir dönem olacaktır. Sonuçta verimli işbirliklerinin tarafların tümüne yarar sağlayacağını öngörmekteyiz.

Bununla birlikte hedef pazarlarda yoğun ve klasik araçlara tanıtıma ağırlık verilmesine ilave olarak dijital tanıtım ve pazarlama araçlarının da yoğun olarak kullanılması gereken bir dönemde olduğumuzun altını çizmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.





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Anahtar Kelimeler:
Kıtob Üyesi Otellerin 2016 Ocak Ayı Doluluk Oranları Açıklandı
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