Otellerin Kasım Ayı Dolulukları Geçmiş Yıllarda Olduğu Gibi Ekim Ayına Göre Büyük Oranda Düştü

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KTOB) üye otellerin doluluk oranı, Ekim ayı doluluk oranlarına göre, önceki yıllarda olduğu gibi büyük düşüş yaşandı.

KTOB’dan verilen bilgiye göre, Kasım ayı doluluk oranı birlik üyesi olan 5 yıldızlı büyük tesislerde yüzde 61, küçük otellerde ise yüzde 34 oldu, doluluk oranlarında 2013 Ekim ayına göre yüzde 50 düşüş yaşandı.

Açıklamada, “Her yılın Kasım ayında olduğu gibi bu yıl da doluluklarda dramatik düşüşler gerçekleşmiştir. Kapalı Otel sayısı ay başında 2 iken, bu sayı ay sonuna kadar 7 ye yükselmiştir. Mevsime bağlı olarak kapalı ve boş otel sayısı artarken ülkemizdeki süregelen olumsuz gelişmeler bu sektör için daha da zor şartlar yaratmaya devam etmektedir” denildi.

Beş yıldızlı büyük otellerde doluluk oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti ancak bu oran 2013 Kasım ayına göre yüzde 7 oranında daha düşük oldu. Büyük otellerde geçen Ekim ayına göre yüzde 36 düşüş oldu. Küçük otellerde ise yüzde 34 olan doluluk oranı 2013 Kasım ayına göre değişiklik göstermedi, ancak küçük otellerde 2014 Ekim ayına göre 2014 Kasım ayı doluluk oranında yüzde 80 düşüş oldu.

Tüm otellerin genel olarak Kasım ayında doluluğu yüzde 48 olarak gerçekleşti, genelde 2014 Ekim ayına göre yüzde 50 düşüş sergileyen doluluk oranı, 2013 Kasım ayına göre yüzde 2’lik düşüş sergiledi.